Le troublant The Origin : Blind Maid s’annonce en vidéo sur PC, PS4, Xbox One et Switch

Au rayon des jeux horrifiques à la première personne, nous avons aujourd’hui l’annonce officielle en vidéo de The Origin : Blind Maid, par le studio Paraguayen Warani Studios.

De l’horreur dans le folklore de l’Amérique du Sud

Les développeurs viennent annoncer via un court teaser et une poignée d’images un certain The Origin: Blind Maid. Le titre nous emmènera dans les contrées tropicales de l’Amérique du Sud où nous incarnerons un politicien corrompu poursuivi par le justice voulant fuir son pays et se réfugier au brésil. Manque de pot, le bougre rencontrera sur sa route une entité surnaturelle nommée le Blind Maid.

Comme nous l’explique d’ailleurs la page steam, le soft nous promettra un gameplay avec des énigmes à résoudre, mais pas que. Effectivement, il sera possible d’améliorer son personnage mentalement, physiquement mais aussi spirituellement. Notre personnage pourra aussi vraisemblablement se défendre contre les diverses créatures surnaturelles lors de son périple via de l’eau bénite ou des plantes médicinales.

Le soft s’offrira aussi des moments de furtivité durant les cinq chapitres que composeront The Origin : Blind Mind, et qui ressemblerait presque à du Outlast. Pour l’heure, le concept semble pour le moins attirant, même si nous aimerions voir un peu plus de gameplay dans les semaines à venir.

Il ne nous reste plus qu’à attendre la sortie ou de nouvelles informations sur The Origin : Blind Maid, prévu pour le premier trimestre 2021 sur PC, PS4, Xbox One et Switch.