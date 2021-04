The Last Cube : Le jeu de réflexion en 3D sortira cette année sur PC et consoles

Si vous êtes friand des casse-têtes en tous genres, cette annonce est faite pour vous. Teasé en janvier 2020 de manière très discrète, The Last Cube, un jeu de réflexion développé et édité par le studio indépendant finlandais Improx Games, a diffusé un trailer nous informant qu’il arrivera cette année sur PC et consoles.

Le dernier cube de son espèce

Comme le montre la vidéo ci-dessus, ce titre à l’univers particulièrement abstrait imaginé par moins d’une dizaine de personnes vous proposera d’incarner un cube, dernier représentant d’une mystérieuse civilisation extraterrestre, qui doit percer les secrets d’un monde étrange et mélancolique au bord de l’effondrement en résolvant plus d’une centaine d’énigmes laissées par ses ancêtres.

Dans chacun des dix-huit niveaux du jeu, vous devrez utiliser des autocollants qu’il faudra placer correctement afin de progresser. Ces derniers pourront, par exemple, construire des escaliers de fortune, vous aider à traverser des barrières et à vous téléporter sur des puits sans fond ou encore vous permettre d’invoquer temporairement d’autres amis cubiques. Concernant la courbe de difficulté, celle-ci peut varier du degré de « l’amusante simplicité » à celui du « masochisme extrême » !

The Last Cube sortira en 2021 sur les plateformes PC, PlayStation, Xbox et Switch. Notez qu’une démo donnant une vue d’ensemble des différentes énigmes et mécaniques qui seront présentes dans la version définitive du jeu est disponible sur Steam.