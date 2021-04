The Last Cube

The Last Cube est un jeu de réflexion développé et édité par Improx Games. Le joueur ou la joueuse incarne un cube qui s'avère être le dernier représentant d'une mystérieuse civilisation extraterrestre. Afin de sauver son monde étrange et abstrait de la destruction, il doit suivre les pistes laissées par ses ancêtres en résolvant plus d'une centaine d'énigmes dont la difficulté va du stade de l'amusante simplicité à celui du masochisme extrême.