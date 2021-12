The Game Awards : l’évènement lance une expérience métaverse sur Core

Les Games Awards, l’évènement annuel qui récompense les jeux de l’année, se lancent également dans le métaverse grâce Core, la plateforme de jeux d’Epic Games. Une manière plus interactive de vivre l’évènement.

Metaverse Keighley

Déployé à partir d’aujourd’hui, les Game Awards proposent une expérience métaverse sur Core (le Roblox-like d’Epic Games). La plateforme vous permettra de regarder et d’interagir avec la remise des prix en direct depuis Axial Tilt, un monde interactif qui sert de hub métaverse pour la programmation et les événements, créé par Geoff Keighley. Celui-ci nous dit d’ailleurs ceci à propos de nouvel univers :

« Je suis toujours à la recherche de façons nouvelles et intéressantes de présenter The Game Awards à une nouvelle audience. L’émergence de nouvelles plateformes métaverse comme Core, et les expériences virtuelles étendues qu’elles permettent autour d’événements en direct, ont présenté une opportunité incroyable de donner aux fans une nouvelle façon interactive de découvrir le spectacle. Et étant donné qu’il s’agit du divertissement interactif, cela semblait parfait.”

Vous savez désormais où vous tourner si le visionnage sur Twitch ou Youtube est trop daté pour vous. Rappelons que les Game Awards auront lieu dans la nuit du 9 au 10 décembre prochain. On sait également que l’évènement sera riche en grosse annonces de jeux.

Core est disponible gratuitement en téléchargement sur l‘Epic Games Store.