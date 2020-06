The Eternal Cylinder redonne de ses nouvelles avec un trailer

Officialisé lors de la Gamescom 2019 (et approché par notre équipe qui vous avait livré un premier avis mitigé), The Eternal Cylinder vient de refaire surface lors du Guerrilla Collective de ce dimanche. Good Shepherd Entertainment et le studio de développement Ace Team ont diffusé une nouvelle bande-annonce, histoire de dire que tout va bien et préciser son arrivée.

Une bêta prochainement

Malheureusement, toujours pas de date de sortie. Cependant, cette bande-annonce nous permet de voir que les ambitions des développeurs ont pris encore une étape supplémentaire et que le projet est en bonne santé. Vous incarnez un extraterrestre dans un drôle de monde qui est sans cesse écrasé par un cylindre géant qui roule sur la faune et la flore en détruisant tout sur son passage.

Si la date exacte n’est pas connue, on sait cependant que le titre arrivera en 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Bonne nouvelle, une période de bêta ouvrira prochainement ses portes, notamment au cours de cet été. Les précommandes sont aussi ouvertes sur l’Epic Games Store.