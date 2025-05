The Age of Bhaarat : l’Action-Rpg indien co-créé par un ancien d’Ubisoft s’annonce sur consoles et PC

Un Action-RPG dans l’Inde ancienne

Si vous ne connaissez pas forcément Amitabh Bachchan et Amish Tripathi, respectivement acteur et auteur, le nom de Nouredine Abboud vous sera peut-être plus familier. Il a en effet officié comme producteur exécutif sur Ghost Recon Breakpoint et Ghost Recon Wildlands. Tous trois se sont réunis pour fonder un nouveau studio, avec pour ambition de donner vie à un tout nouveau jeu : The Age of Bhaarat.

Dans cet action-RPG, vous incarnez un Gardien de la Forêt chargé de défendre sa terre natale contre l’invasion démoniaque des Rakshasas. Le système de combat se veut dynamique, mêlant armes traditionnelles indiennes, artefacts mystiques et pouvoirs spirituels. Le protagoniste pourra notamment se déplacer pendant les affrontements grâce à « une mécanique de grappin innovante », selon les développeurs.

L’une des particularités du jeu réside dans son ancrage profond dans la culture indienne. Les environnements variés — forêts dévastées, sommets montagneux périlleux ou encore lacs mystiques s’inspirent de sagas intemporelles telles que le Ramayana, et promettent une exploration riche en secrets et chemins cachés. L’histoire, écrite par Amish Tripathi, auteur à succès des séries Shiva Trilogy et Ram Chandra, aborde des thèmes comme le devoir, la trahison et les anciens pouvoirs. Elle met en scène le Gardien de la Forêt d’Anandpur, dont les choix auront un impact décisif sur le destin du monde.

The Age of Bhaarat pourra être joué en solo ou en coopération grâce à un mode multijoueur. Un trailer d’annonce permet déjà d’en découvrir un premier aperçu. Visuellement, le rendu semble plutôt convaincant, même si certaines animations in-game paraissent encore un peu rigides. Quoi qu’il en soit, le jeu dispose encore de temps pour s’améliorer car il n’a pas de date de sortie pour l’instant. Il est prévu sur PC ainsi que sur consoles, sans pour autant indiquer lesquelles.