La team Bravely Default prévoit d’annoncer et de sortir plusieurs jeux en 2022

La team Bravely Default a particulièrement brillé en 2021 avec la sortie de l’excellent Bravely Default II, qui a su convaincre les fans de la série et de JRPG en général. Comme la plupart des autres studios et créateurs japonais, l’équipe a adressé à sa communauté les meilleurs vœux pour l’année 2022 sur Twitter, tout en précisant un détail important : plusieurs de leurs jeux seront annoncés et sortiront en 2022.

Une année bien chargée pour l’équipe

Evidemment, l’un des premiers jeux de l’équipe Bravely Default que l’on pourra découvrir en 2022, c’est Triangle Strategy. Le RPG tactique en vue isométrique sortira dès le début du mois de mars, et est d’ailleurs à l’honneur sur l’image postée l’équipe sur Twitter, en compagnie de personnages de la série Bravely Default.

Mais visiblement, l’équipe sera bien occupée en 2022, avec plusieurs projets dans les tuyaux qui seront annoncés dès cette année. Et vu la tournure de la phrase, même avec la traduction, plusieurs jeux sortiront même dès cet année, ce qui veut dire que Triangle Strategy ne sera pas le seul jeu de 2022 estampillé par la team Bravely Default.

On évitera de trop spéculer sur l’identité de ces titres, et on patientera sagement jusqu’à des annonces officielles.