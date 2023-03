Take-Two Interactive : Des licenciements ciblés confirmés malgré la « croissance exponentielle » de l’entreprise ces dernières années

Depuis déjà plusieurs années, il n’est malheureusement pas surprenant de voir une grande entreprise dégraisser une partie plus ou moins importante de ses effectifs malgré de solides résultats financiers et cette pratique ne semble pas prête de s’arrêter. Pour preuve, après Microsoft en janvier dernier, c’est au tour de Take-Two Interactive de confirmer avoir commencé à procéder à des licenciements ciblés au sein de ses équipes.

Plusieurs filiales en ligne de mire, dont Private Division ?

D’abord cantonnée au stade de la rumeur, sous la forme d’un tweet publié hier par le journaliste Jason Schreier, avant d’être officialisée par PC Gamer, cette annonce fait suite à un objectif précis que la société américaine s’est fixée et relayée par la voix de son PDG, Strauss Zelnick, lors de la diffusion de son dernier rapport financier il y a environ un mois.

Dans celui-ci, elle déclarait chercher à effectuer pas moins de 50 millions de dollars d’économies annuelles dans plusieurs secteurs, dont celui du personnel, alors que ce même rapport indiquait qu’elle avait enregistré 1,4 milliard de dollars de revenus au cours du dernier trimestre fiscal, soit une hausse de 56% par rapport aux résultats obtenus pendant la même période l’année précédente. Une performance jugée décevante en interne.

Dans le but d’essayer de justifier cette décision, Alan Lewis, porte-parole de Take-Two Interactive, a expliqué ceci : « Nous pouvons confirmer qu’il y a eu des réductions d’effectifs ciblées dans nos équipes américaines, principalement au sein des branches d’opérations d’entreprise et de nos labels d’édition, ce qui permettra de mieux aligner notre organisation sur nos priorités à long terme. Nous continuons à faire des investissements stratégiques dans nos talents et notre technologie pour alimenter notre catalogue à long terme et l’impact de ces changements sur nos équipes de développement américaines a été minime. »

Il enchaine de la façon suivante : « En dehors des États-Unis, nous avons entamé des procédures conformes à la législation locale qui, selon nous, pourraient entraîner des réductions d’effectifs similaires. Take-Two a connu une croissance exponentielle ces dernières années et nous prenons ces mesures nécessaires afin de préparer l’entreprise pour une autre période de succès prolongée. »

Notez que la firme derrière des licences comme Grand Theft Auto et Red Dead Redemption n’a pas précisé le nombre d’employé(e)s ni les noms des filiales concernées par ce plan de licenciements même si on peut logiquement supposer que Private Division (Kerbal Space Program, OlliOlli World, After Us…) figure dans la liste. Bon courage aux personnes qui ont déjà ou risquent de perdre prochainement leur emploi.