Nintendo Switch : Les 15 jeux qui ont dépassé le million d’unités vendues entre avril et septembre 2020

Après des résultats financiers concernant les ventes de la Switch et de la mise à jour des chiffres des jeux les plus vendues sur la machine, attardons nous sur ceux qui ont dépassé le million d’exemplaires écoulés entre avril et septembre 2020.

Une nouvelle stratégie payante pour Super Mario 3D All-Stars ?

Quel que soit la période de l’année, Nintendo est sans arrêt dans les les top de jeux les plus vendues partout sur la planète comme chez nous. Difficile de ne pas voir une semaine sans jeux Switch lorsque que le SELL fournit les données. Cette année, entre avril et septembre 2020, 15 jeux ont été chacun vendus à plus d’un million d’exemplaires dans le monde. Voici la liste complète par ordre de ventes :

Animal Crossing : New Horizons – 14.27 millions

Super Mario 3D All-Stars – 5.21 millions

Mario Kart 8 Deluxe – 4.21 millions

Ring Fit Adventure – 3.11 millions

Paper Mario : The Origami King – 2.82 millions

The Legend of Zelda : Breath of the Wild – 2.32 millions

Super Smash Bros. Ultimate – 2.26 millions

Super Mario Party – 2 millions

Clubhouse Games : 51 Worldwide Classics – 1.81 million

New Super Mario Bros. U Deluxe – 1.72 million

Pokémon Epée et Bouclier – 1.65 million

Super Mario Odyssey – 1.58 million

Luigi’s Mansion 3 – 1.51 million

Xenoblade Chronicles Definitive Edition – 1.40 million

Splatoon 2 – 1.13 million

Après un lancement impressionnant, Animal Crossing : New Horizons reste largement en tête durant cette période de 6 mois avec 14.27 millions de ventes. Malgré l’habitude, on reste toujours aussi impressionné par les ventes de titres phares qui datent, mais qui accompagnent souvent l’achat d’une console Switch tels que Zelda : Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe ou encore Super Mario Odyssey.

Des titres à destination d’un public très large réalisent de belles performances notamment Ring Fit Adventure (la star du confinement pour faire du sport chez soi) et Clubhouses Games : 51 Worldwide classics. Notons également un joli score pour Xenoblade Chronicles Definitive Edition qui fait tout de même moins bien que sa suite. Toutefois, la véritable surprise reste Super Mario 3D AllStars qui s’est écoulé à 5.21 millions d’exemplaires en moins de deux mois. Les critiques ont été vives envers Nintendo avec le retrait du jeu en version physique et dématérialisée à partir du 31 mars 2021, cependant cette disponibilité temporaire a sans doute eu un impact sur ce chiffre impressionnant.

On précise que Nintendo n’a communiqué que les chiffres de ses propres jeux. On aimerait désormais savoir ce qu’il en est pour les jeux third-party.