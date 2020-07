Surprise, le shooter multijoueur Rogue Company sort en bêta

Officialisé lors d’un Nintendo Direct en septembre 2019, Rogue Company n’est pas vraiment le jeu qui fait parler de lui. Hormis quelques rares apparitions, le titre de Hi-Rez Studios (Smite, Realm Royale) est resté dans l’ombre depuis. Pourtant, cela ne l’a pas empêché de passer lors du Mini Direct d’aujourd’hui et d’annoncer sa disponibilité immédiate.

Trois éditions à prévoir

On s’attendait à une sortie pas si éloignée vu l’apparition des trophées/succès il y a peu. Le shooter multijoueur a présenté une nouvelle bande-annonce, se focalisant sur le personnage de Gl1tch, l’un des « Rogue » du titre, avant d’annoncer l’arrivée du jeu ce 20 juillet sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch en phase de bêta.

On part donc sur un accès anticipé qui dispose de trois offres avec différents packs disponibles à l’achat :

Le Pack Fondateur Démarrage à 14.99€, qui donne un accès au jeu, deux mercenaires (Phantom et Chaac) et quatre cosmétiques

à 14.99€, qui donne un accès au jeu, deux mercenaires (Phantom et Chaac) et quatre cosmétiques Le Pack Fondateur Standard à 29.99€, qui complète la précédente offre avec un total de huit mercenaires

à 29.99€, qui complète la précédente offre avec un total de huit mercenaires Le Pack Fondateur Ultime à 59.99€, qui se définit comme le pack le plus complet, avec ses mercenaires, de nombreux éléments cosmétiques et 1500 Rogue Bucks, la monnaie du jeu

Au lancement, on aura accès à du cross-platform et la possibilité de jouer en ligne avec d’autres joueurs ou en solo avec des bots pour se faire la main. Rappelons que Rogue Company est un jeu de tir à la troisième personne où l’on incarne des agents d’élite aux compétences diverses.