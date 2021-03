Super Mario 3D All-Stars et Super Mario Bros. 35 disparaissent dès demain de l’eShop

Dernier rappel avant la fin des festivités. Lorsque Nintendo a annoncé Super Mario 3D All-Stars et Super Mario Bros. 35 pour fêter les 35 ans du moustachu, la mention d’une période limitée pour ces titres avait intrigué plus d’une personne, qui se demandaient ce qui allait se passer pour ces titres une fois cette date passée. Dès demain, ces titres vont en effet être retirés de la commercialisation, notamment dans l’eShop.

La bamboche, c’est terminé

Une stratégie que l’on a encore beaucoup de mal à comprendre étant donné le carton financier de Super Mario 3D All-Stars, mais qui sera bien effective dès demain. Le couperet tombera sur cette compilation et sur Super Mario Bros. 35 dès le 1er avril avec leur disparation de l’eShop, et l’arrêt de production de nouvelles copies physiques dans le cas de Super Mario 3D All-Stars, tout comme la Super Mario Bros. Game & Watch qui va arrêter d’être produite.

Si vous possédez Super Mario 3D All-Stars en dématérialisé, pas de panique, vous serez bien en mesure de le supprimer et de le télécharger à nouveau autant de fois que vous le voulez, il ne sera simplement plus disponible à l’achat. En revanche, les serveurs de Super Mario Bros. 35 vont bel et bien fermer, rendant le jeu inaccessible.

Que va t-il se passer après cela ? On en sait encore rien, si ce n’est que la côte de rareté de Super Mario 3D All-Stars va grandement augmenter. A moins que Nintendo nous réserve une nouvelle surprise pour celles et ceux qui n’auraient pas pu mettre la main sur cette compilation.