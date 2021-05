Super Animal Royale, le Battle Royale des animaux, arrive sur consoles

Vous en avez marre des énièmes Battle Royale qui prennent la forme d’un TPS ? Vous avez déjà trop joué à Fortnite ou PUBG ? Alors Super Animal Royale se présente à vous avec une proposition un peu plus originale, en mettant en scène des animaux trop mignons, mais aussi trop féroces.

Le panda roux en top 1

Super Animal Royale vous embarquera donc dans des batailles de 64 animaux, où il ne pourra en rester qu’un. Ne vous fiez pas à la bouille des ces animaux, ils sont bien ici pour combattre, armés de leurs armes à feu. Le tout prendra place dans des environnements en 2D avec vue de dessus, à travers un parc safari abandonné.

Comme tous les autres jeux du genre, vous pourrez progressivement customiser vos animaux avec des centaines d’objets, et des mises à jour régulières sont au programme pour alimenter le jeu.

Super Animal Royale est déjà disponible en accès anticipé sur PC, et sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Stadia et Nintendo Switch dans le courant de l’année. Il sera accessible dès le 1er juin dans le Game Preview sur Xbox One et Xbox Series, et sera compris dans le Game Pass. Il sera également cross-play et disposera de la cross-save.