Succès du PS Portal, échec de Concord, place de l’IA… Hermen Hulst et Hideaki Nishino évoquent l’actualité de PlayStation

Les montagnes russes de 2024 chez PlayStation

PlayStation aura connu des hauts et un sacré bas en cette année 2024. Le cas de Concord est naturellement revenu sur le tapis de manière très succincte étant donné qu’il s’agit là de l’un des échecs les plus importants de ces dernières années. Hulst ne veut pas trop en dire sur le sujet et préfère saluer le travail réalisé par Firewalk :

« Certains aspects de Concord étaient exceptionnels, mais d’autres n’ont pas été appréciés par suffisamment de joueurs, et par conséquent nous avons mis le jeu hors ligne. »

C’est bref, et on pouvait s’attendre à ce que les deux collègues ne s’attardent pas tellement sur le sujet. Derrière cet échec, il y a aussi la bonne réception critique d’Astro Bot, qui réjouit le co-PDG : « Je ne peux pas exprimer à quel point nous sommes heureux de l’accueil réservé à Astro Bot ».

Même enthousiasme chez Noshino lorsqu’il s’agit de parler du PlayStation Portal, qui s’est révélé être un « énorme succès » selon ses dires. On ignore encore précisément le nombre d’unités vendues pour cet appareil. S’il ne parle pas directement des rumeurs concernant une vraie PlayStation portable à l’avenir, il déclare vouloir « explorer des options sur les façons dont les joueurs peuvent jouer ».

L’IA révolutionnera sans remplacer, selon Hulst

La question de l’IA est de plus en plus prédominante au sein de l’industrie et la peur grandissante des artistes être remplacés du jour au lendemain touche également les employés de PlayStation. Sur ce sujet, Hulst reste sur un discours classique et éculé de PDG en ne rejetant pas la technologie, tout en tentant de rassurer les personnes dont l’emploi pourrait être touché :

« Je pense qu’il y aura une double demande dans le domaine des jeux vidéo : une pour des expériences innovantes basées sur l’IA et une autre pour du contenu artisanal et mûrement réfléchi. Il sera crucial de trouver le juste équilibre entre l’exploitation de l’IA et la préservation de l’apport humain. »

Avec tous les licenciements qui s’accumulent, dont chez PlayStation, difficile d’être rassuré par ces propos. Et cette inquiétude s’étend bien plus loin que les murs de PlayStation.