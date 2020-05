Street Power Football annoncé, du foot de rue sur consoles et PC

Alors que la discipline du football est majoritairement représentée par les licences de Konami et Electronic Arts, avec les derniers en date PES 2020 et FIFA 20, on a parfois de nouveaux arrivants qui s’axent plutôt sur un gameplay typé arcade. C’est le cas de Street Power Football qui vient tout juste d’être annoncé.

Direction la rue

Développé en collaboration par les studios SFL Interactive et Gamajun Games et distribué par Maximum Games, Street Power Football (Soccer aux Amériques) est un jeu de football arcade qui rend hommage au foot de rue avec six modes de jeu :

Panna, axé sur le petit-pont

Trickshot

Street Power Match, qui se joue en 2v2 ou 3v3, en solo ou contre un ami (5 minutes pour marquer 5 buts)

Street King, un mode aventure avec Sean Garnier

Elimination

Freestyle, avec ses gestes techniques

On pourra y incarner jusqu’à 25 stars, parmi lesquelles on y retrouve Sean Garnier, mascotte de l’épisode, Liv Cooke, Raquel Benetti, Melody Donchet, Javi Freestyle, Andrew Henderson, Pablo Martinez, Ji-Woo, Tanita Waddell, Veera Saarinien ou encore Li Wang. Côté bande-son, on nous promet une ambiance qui colle à la rue, avec des artistiques comme Black Eyed Peas ou DJ Snake. Et bien sûr, de la personnalisation sera de la partie avec la possibilité de customiser son équipe, ses tatouages ou encore ses emotes.

La sortie de Street Power Football est fixée à cet été sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch. Pas plus de précision pour la date, mais la fiche Steam est déjà en ligne et vous pouvez ajouter le titre à votre liste de souhaits.