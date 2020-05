SteamDolls : Order Of Chaos prépare son arrivée sur consoles et PC

Le studio Franco-Belge The Shady Gentlemen nous fait découvrir SteamDolls : Order Of Chaos, un metroidvania 2D brutal et sanglant se déroulant dans un univers steampunk. Le jeu s’inspire de titres comme Hollow Knight, Castlevania ou encore Dead Cells et Bloodborne.

Une campagne Kickstarter en préparation

SteamDolls nous plongera dans une ville labyrinthique remplie de secrets. Vous incarnerez un voleur et anarchiste connu sous le nom de Whisper. Ce dernier subit des apparitions essayant de lui révéler l’existence d’une conspiration qui pourrait bien mettre le monde en danger. À noter que notre protagoniste sera doublé par David Hayter, connu pour avoir incarné Solid Snake dans Metal Gear Solid.

SteamDolls est un jeu d’action/furtivité, il vous sera alors possible de vous frayer un chemin au travers de vos ennemis en combattant, ou de rester dans l’ombre et réaliser des assassinats discrets pour atteindre votre objectif.

SteamDolls : Order Of Chaos sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC et vise une sortie pour 2021. Une campagne Kickstarter sera lancée prochainement et si vous désirez un premier aperçu du titre, une petite démo est d’ors et déjà disponible via Steam.