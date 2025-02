SteamDolls : Ce jeu d’action réunit le casting vocal de la série Metal Gear Solid et s’apprête à démarrer son accès anticipé

Le casting reste dans le thème

On découvre ce SteamDolls: Order Of Chaos au travers d’un nouveau trailer permettant de mieux savoir à quoi s’en tenir, avant d’assister à son lancement en accès anticipé le 11 février prochain sur PC. Le titre passera donc d’abord par cette étape afin que le studio s’assure de son bon fonctionnement, mais dès son arrivée la semaine prochaine, il aura tout de même droit à ses six premiers chapitres. Ce qui équivaut à environ 5 à 7 heures de jeu selon The Shady Gentleman.

Ce que certains ne manqueront pas de noter ici, c’est que le jeu fait le tour de force de réunir des acteurs et actrices qui se connaissent bien, étant indissociables de la licence Metal Gear Solid. SteamDolls: Order Of Chaos peut en effet compter dans ses rangs la présence de David Hayter, célèbre voix de Snake dans les jeux de Konami, mais on y retrouve également Christopher Randolph et Jennifer Hale, qui jouaient respectivement Otacon et Naomi Hunter dans cette même série. Plutôt amusant pour un jeu qui met lui aussi en avant l’aspect infiltration.

Si sous souhaitez tester tout cela par vous-mêmes, une démo de SteamDolls: Order Of Chaos est d’ores et déjà disponible sur Steam.