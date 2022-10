Le Steam Deck peut enfin être acheté sans devoir attendre

Le Steam Deck ne cesse de séduire celles et ceux qui ont la chance d’avoir pu poser les mains dessus, mais pour l’obtenir, cela aura été un long chemin. Il faut dire que les stocks de la console portable de Valve étaient très rares, peut-être pas autant que ceux d’une PS5, mais il fallait tout de même prendre son mal en patience pour en obtenir une. Avant aujourd’hui, il était nécessaire de passer par une longue file d’attente avec un système de réservation qui en a frustré plus d’un, mais c’est désormais de l’histoire ancienne.

La production s’accélère enfin

Valve a annoncé qu’il était maintenant possible de commander le Steam Deck et de le recevoir presque immédiatement, puisque le délai de livraison est maintenant de 1 à 2 semaines seulement (sauf pour la version 64 Go). Si cette machine portable vous tente, vous pouvez donc l’acheter immédiatement et la recevoir sous peu, sans patienter pendant des mois.

Valve déclare :

« Depuis l’année dernière, l’équipe a travaillé d’arrachepied pour régler les problèmes d’approvisionnement et de logistique. Ces efforts nous permettent désormais de fabriquer et d’expédier plus d’appareils Steam Deck que jamais. Malgré l’augmentation constante des réservations, nous avons réussi à aller au-delà de nos estimations en termes d’envois. Aujourd’hui, nous avons enfin satisfait toutes les réservations. »

Dans le même temps, la station d’accueil officielle du Steam Deck est enfin présentée et disponible, histoire de vraiment transformer cette console en Switch 2.0 en la branchant sur d’autres écrans. Vous pouvez en commander une au prix de 99 €.

Valve n’exclut pas la possibilité que les délais de livraison s’allongent à nouveau si la demande devient trop forte, mais c’est tout de même une belle étape de franchie qui permet à plus de monde de découvrir cette console pas comme les autres.