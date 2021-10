Starfield révèle quelques artworks en plus dans une nouvelle vidéo

Tandis que Microsoft et Bethesda doivent toujours s’évertuer à rappeler que oui, Starfield sera bien une exclusivité PC et Xbox Series, le public attend également de nouvelles images du titre, prévu pour sortir dans un an. Une nouvelle vidéo a justement été publiée par Bethesda récemment, et si elle ne dévoile aucune image in-game, on en apprend un peu plus sur le jeu.

Une paix fragile qui cache de nombreux dangers

Il faut donc un peu trier les images que l’on voit dans cette nouvelle vidéo afin d’apercevoir de nouveaux artworks du jeu, qui présentent divers environnements que l’on va traverser. Starfield nous entraînera du côté d’un coin de notre univers appelé « les Systèmes coloniaux », en l’an 2330.

On apprend alors que l’Union coloniale et la Confédération Liber Astra, les deux grandes factions du jeu, se sont menés une guerre sans merci, 20 ans avant le début de notre aventure. On nous présente alors certains des ennemis que l’on va croiser dans le jeu, comme les mercenaires d’Eclipse ou les pirates de la Flotte écarlate. Quant au protagoniste, il fera partie de l’organisation nommé la Constellation, en charge de découvrir les secrets de la galaxie.

Starfield sera disponible en exclusivité sur Xbox Series et PC dès le 11 novembre 2022