Star Wars Outlaws : Voici les configurations PC requises pour jouer au prochain titre d’Ubisoft

Chapitre 4 : Dans le ghetto – Like a Dragon Infinite Wealth

Chapitre 4 : Dans le ghetto – Like a Dragon Infinite Wealth

Bungie annonce le licenciement de 220 employés et se voit davantage intégré au sein de Sony Interactive Entertainment

Bungie annonce le licenciement de 220 employés et se voit davantage intégré au sein de Sony Interactive Entertainment

PlayStation Plus : Voici les jeux du mois d’août pour les membres Essentials

PlayStation Plus : Voici les jeux du mois d’août pour les membres Essentials

Pour Electronic Arts, la grève des acteurs et actrices dans le jeu vidéo n’aura pas de conséquence à court terme

Pour Electronic Arts, la grève des acteurs et actrices dans le jeu vidéo n’aura pas de conséquence à court terme

Killer 7 bientôt de retour ? Suda51 et Shinji Mikami espèrent qu’une suite verra le jour

Killer 7 bientôt de retour ? Suda51 et Shinji Mikami espèrent qu’une suite verra le jour

THQ Nordic se prépare pour sa conférence du 2 août et tease la présence de Wreckfest 2

THQ Nordic se prépare pour sa conférence du 2 août et tease la présence de Wreckfest 2