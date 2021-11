Sony dévoile les 10 jeux les plus joués sur PS5, 25 jeux des PlayStation Studios sont en développement

Aujourd’hui, on fête le tout premier anniversaire de la PS5, quand bien même bon nombre d’entre vous luttent encore pour essayer d’acheter la console, qui part très vite aux mains des scalpeurs. Sony compte tout de même bien célébrer cet anniversaire en remerciant sa communauté, et en dévoilant un classement des jeux les plus joués sur sa dernière console, histoire de voir quelles sont les tendances.

Les 10 jeux les plus joués de la PS5

Autant vous le dire de suite, ce classement ne présente aucune surprise et montre que les licences fortes de grands éditeurs restent largement au dessus du reste du marché. Voici donc les 10 jeux les plus joués sur PS5 pendant cette première année :

Fortnite

Call of Duty: Black Ops Cold War

FIFA 21

NBA 2K21

Assassin’s Creed Valhalla

Destiny 2

MLB The Show 21

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Demon’s Souls

NBA 2K22

On nous rappelle alors que plus 25 jeux des PlayStation Studios sont actuellement en développement, tels que Horizon Forbidden West ou God of War Ragnarok, tandis que ce sont près de 46 milliards d’heures de gameplay qui ont été jouées lors de cette première année.

Sony termine par adresser un mot sur les soucis actuels de stock en remerciant la communauté de sa patience, et en affirmant être focalisé sur ce problème d’approvisionnement pour le régler au plus vite.