Sony souhaiterait racheter Kadokawa depuis longtemps, mais seulement une partie de l’entreprise

Le potentiel rachat de Kadokawa par Sony causerait un petit bouleversement dans l’industrie, et même un plus grand séisme dans l’industrie culturelle en général au Japon. Kadokawa est un géant multimédia qui touche à plusieurs secteurs et qui pèse aussi lourd dans le monde de l’animation que dans le jeu vidéo, c’est pourquoi son rachat fait autant de bruit, mis à part qu’il possède le studio From Software (Elden Ring) et d’autres équipes. Bloomberg nous apprend maintenant que la question de ce rachat n’est absolument pas nouvelle et est débattue par les deux intéressés depuis un moment maintenant, avec un petit point de blocage.