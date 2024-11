Kadokawa Corportation confirme les rumeurs d’un rachat par Sony, mais la décision n’est pas encore prise

Aucune décision n’est encore prise

Ce n’est donc plus une rumeur puisque Kadokawa a directement confirmé la chose en publiant une lettre à ce sujet, relayée par Gematsu. Un communiqué très court qui se contente de confirmer l’intérêt de Sony pour l’entreprise japonaise. Kadokawa indique clairement que Sony a montré sa volonté d’acquérir le groupe, tout en précisant qu’à ce jour, aucune décision n’a été formulée :

« Il y a eu quelques articles à propos d’une acquisition de Kadokawa Corporation par Sony Group Inc. Cependant, cette information n’est pas directement annoncée par l’entreprise. L’entreprise a bien reçu une lettre avec l’intention de racheter ses parts, mais aucune décision n’a été prise pour l’instant. Si jamais il y a quelque chose à annoncer dans le futur, nous ferons une annonce en bonne et due forme. »

Rien n’est donc encore fait pour le moment et les négociations pourraient très bien ne pas aboutir. Dans le cas contraire, Sony effectuerait un grand coup puisque Kadokawa n’est autre que la maison-mère derrière From Software (le studio derrière les Souls et Elden Ring), Acquire ou encore Spike Chunsoft. Et c’est sans parler de tout le reste qui tombe sous la coupelle de Kadokawa dans les autres filières, l’entreprise étant un vrai petit géant dans l’animation japonaise et dans le manga/light novel.