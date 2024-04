Sony serait en train de demander aux studios s’ils peuvent créer un mode 60 fps pour leurs jeux qui serait lié aux capacités de la PS5 Pro

Entre la Switch 2 et la PS5 Pro, sans parler des potentielles nouveautés hardware de Microsoft, on va être servi côté rumeurs cette année. Il est donc nécessaire de prendre toutes les pincettes de rigueur et surtout de ne faire « confiance » qu’aux sites et insiders qui ont déjà prouvé la véracité de leurs propos. Les dernières informations en date en provenance de Tom Henderson ont été corroborés par d’autres médias, dont The Verge, qui donne aujourd’hui quelques détails en plus. Le journaliste Tom Warren se mouille en indiquant que Sony serait en train de travailler avec les différents studios pour qu’un mode spécial PS5 Pro voient le jour dans leurs jeux.