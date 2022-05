Sony déclare que sortir ses jeux PlayStation AAA directement sur le PS Plus impacterait leur qualité

Malgré l’arrivée du nouveau PS Plus, Sony ne compte pas suivre le modèle du Xbox Game Pass à la lettre. Jim Ryan l’a répété à plusieurs reprises, le constructeur n’a pas envie de sortir les jeux des PlayStation Studios directement sur le service, contrairement à Microsoft. Répondant à plusieurs questions des différents investisseurs suite au dernier bilan de Sony, Hiroki Totoki, CFO chez Sony, a une nouvelle fois confirmé cette stratégie.

Une question de coût de développement

Des jeux PlayStation Studios sur le PS Plus day one, ce n’est pas pour demain. Visiblement, Sony ne croit pas en cette manière de fonctionner, puisque selon Totoki, cela affecterait la qualité globale de ces jeux (propos relayés par Eurogamer) :

« Je ne veux pas faire de commentaires sur la stratégie d’autres concurrents. Notre réflexion actuelle est d’avoir des coûts de développement des investissements en recherche et développement qui sont appropriés pour des produits de qualité, et cela améliorera la plateforme et ainsi que l’activité à long terme. Pour les titres AAA sur PS5, si nous distribuons cela sur les services d’abonnement, nous devrons peut-être réduire l’investissement nécessaire et cela détériorera la qualité du titre, ce qui est une préoccupation. »

Sony ne croit donc décidément pas en ce modèle, et estime que sortir ses propres jeux directement sur le service d’abonnement ne serait pas assez rentable, forçant alors le constructeur à revoir le coût de ses productions. Cela étant dit, les titres PlayStation Studios devraient maintenant arriver plus rapidement sur le PS Plus, si l’on en croit la première salve de jeux promise sur le nouveau service.