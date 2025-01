Sony dévoile la liste des jeux PS4 et PS5 les plus téléchargés sur le PlayStation Store en 2024

Les mêmes jeux, encore et encore

Pour mieux faire les comptes, Sony propose plusieurs classements tout en divisant les jeux entre la région européenne et celle des Etats-Unis et du Canada, tout en différenciant les jeux PS4 des jeux PS5. Sans grande surprise, en Europe (sur PS5), c’est EA Sports FC 25 qui domine le classement, tandis que le public américain préfère Call of Duty: Black Ops 6 et une autre forme de football avec EA Sports College Football 25.

Voici le classement des jeux les plus téléchargés sur PS5 en Europe en 2024 :

EA Sports FC 25 Call of Duty: Black Ops 6 Grand Theft Auto V Helldivers 2 EA Sports FC 24 Hogwarts Legacy Black Myth: Wukong Sea of Thieves Dragon Ball: Sparking! Zero Call of Duty: Modern Warfare III It Takes Two UFC 5 Astro Bot The Crew Motorfest Marvel’s Spider-Man 2 Elden Ring Phasmophobia Cyberpunk 2077 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Gran Turismo 7

Sur PS4, c’est Minecraft qui domine dans les deux régions, suivis de jeux pas forcément des plus plus récents. Voici le classement pour les jeux PS4 les plus téléchargés en Europe en 2024 :

Minecraft EA Sports FC 25 Red Dead Redemption 2 Need for Speed Heat A Way Out Grand Theft Auto V EA Sports FC 24 The Forest Batman: Arkham Knight Need for Speed Payback The Crew 2 Kingdom Come: Deliverance Gang Beasts Hogwarts Legacy Fallout 4 Unravel Two Mortal Kombat X Star Wars Battlefront II Call of Duty: Black Ops 6 theHunter: Call of the Wild

Quant au PS VR2, c’est Beat Saber qui sort du lot, ce qui n’étonnera personne là non plus. Enfin pour les free-to-play, Fortnite et Roblox dominent, mais on notera tout de même la belle percée de Marvel Rivals qui se situe à la troisième place sur le continent américain (sixième en Europe), malgré sa sortie en décembre. Le classement complet est à retrouver sur le PlayStation Blog.