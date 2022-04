Sony semble avoir désactivé les cumuls d’abonnement en marge du lancement de son nouveau PS Plus

Avec le changement opéré sur le PlayStation Plus, il est parfois difficile de comprendre comment vont perdurer les abonnements en cours, qui ont été payés à l’avance et qui vont s’étendre après la mise en place du nouveau système le 22 juin. Sony a cependant essayé de rassurer ses abonnés en déclarant que celles et ceux possédant déjà un abonnement à l’année, comme sur le PS Now, pourrait passer directement au palier le plus élevé du PS Plus sans surcoût. Certains y ont vu alors un opportunité de gagner quelques euros, en achetant dès maintenant des cartes moins chères que les prochains tarifs en vigueur, mais Sony semble limiter la pratique.

La technique tombe à l’eau

PushSquare rapporte que plusieurs utilisateurs sur Resetera se plaignent que la fonction de cumul d’abonnement pour le PS Plus et le PS Now (notamment via l’achat de cartes prépayées) ne soit désormais plus active. Il semblerait alors que certaines personnes ne puisent désormais plus cumuler les abonnements, en vue d’économiser sur le prochain PS Plus (dont le dernier palier est plus cher).

Le service client de PlayStation a alors répondu que cette fonction était effectivement désactivée pour le moment, et indique alors que ce n’est que temporaire, et que des informations supplémentaires seront données dans les prochains jours.

On attendra donc encore un peu pour en savoir plus, mais il est possible que cette technique, qui permettait d’économiser quelques euros avant le lancement du nouveau PS Plus, ne soit plus valide, en tout cas pour tout le monde.