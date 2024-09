Sony augmente le prix des manettes DualSense juste avant l’annonce de sa prochaine PS5

La génération qui va à l’envers

La semaine dernière, l’Europe a pu constater une hausse du prix de base de la DualSense de 5 €, avec des modèles qui sont passés subitement de 69,99 € à 74,99 €.

Aucune explication n’avait été donnée et on se demandait alors s’il s’agissait là d’une exception quelconque pour le marché européen. Jusqu’à ce que cette hausse apparaisse également de l’autre côté de l’Atlantique. La communauté américaine a aujourd’hui eu la mauvaise surprise de constater que la facture avait grimpé de 5 $ sur ces manettes PS5, là encore sans justification. Et il s’agit ici des prix officiels, que l’on retrouve sur le site PlayStation Direct.

some DualSense controllers have received a $5 price increase (price change on Best Buy) https://t.co/1Jo4u3EPle pic.twitter.com/FJe4QDfb9M — Wario64 (@Wario64) September 9, 2024

Une augmentation qui intervient juste avant l’annonce de la PS5 Pro, et il est difficile de croire au hasard ici. On peut se dire que Sony compte profiter des ventes de sa prochaine machine pour augmenter sa marge sur les manettes. Le capitalisme à l’état pur en somme, sauf si Sony parvient à justifier cette hausse d’une manière ou d’une autre en pointant du doigt les coûts de fabrication qui auraient augmenté eux aussi. Dans tous les cas, cela ne rend pas bien confiant quant au prix potentiel de la PS5 Pro, qui, sauf surprise, devrait faire un petit choc au porte-monnaie.