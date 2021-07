Sondage : Que pensez-vous de la nouvelle Nintendo Switch OLED ?

Nintendo a créé la surprise en dévoilant la nouvelle Nintendo Switch OLED, qui n’est donc pas la Switch Pro que certains avaient décrit, mais un nouveau modèle qui change seulement l’écran et quelques autres petits détails sur la console. L’annonce de cette console a causé de nombreux débats, entre celles et ceux qui en attendaient plus les personnes qui sont ravies de voir arriver une version comme celle-ci.

Une console qui fait débat

Puisque cette Nintendo Switch OLED fait beaucoup parler, il est temps de vous demander votre avis sur l’annonce de cette console, afin de voir comment elle est perçue au sein du public pour le moment. Vous pouvez voter ci-dessous à notre sondage concernant cette Switch OLED (pensez à désactiver votre bloqueur de publicités pour voir le sondage).





N’hésitez pas à réagir dans les commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé de cette nouvelle console, et si vous comptez l’acheter ou non.