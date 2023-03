Someday You’ll Return : Le jeu d’horreur psychologique s’offre une Director’s Cut sur PC, PS4 et PS5

Commercialisé depuis mai 2020 sur PC, Someday You’ll Return a refait surface hier pour faire une petite annonce surprise aux joueurs et joueuses du monde entier. En effet, contre toute attente, le jeu d’horreur psychologique en vue à la première personne développé par le studio tchèque CBE Software et édité par Bohemia Interactive s’est offert une Director’s Cut. Celle-ci est disponible dès maintenant sur PC via Steam, PlayStation 4 et PlayStation 5.

Contenu inédit et améliorations techniques au programme

Pour ceux et celles qui n’ont jamais entendu parler de ce titre, celui-ci nous invite à suivre le périple d’un père de famille prêt à tout pour retrouver Stella, sa fille disparue. Pour y parvenir, il doit s’aventurer dans les bois sombres de Moravie, une région située en Europe centrale, afin de reconstituer le déroulement des événements tout en se remémorant des souvenirs du passé et résoudre les énigmes qui lui barreront la route.

D’après la page Steam du jeu, la Director’s Cut intègre plusieurs changements à l’expérience de base comme un meilleur rythme narratif, du contenu scénarisé, des lieux facultatifs, des succès, des collectibles, des énigmes et des musiques inédites supplémentaires, la prise en charge totale des manettes et du DLSS, une orientation facilitée, un éclairage et des modèles de personnages améliorés ainsi qu’un mode photo.

Someday You’ll Return: Director’s Cut est accessible depuis hier sur PC contre la somme de 19,99€ et sur PlayStation 4 et PlayStation 5 pour un montant de 24,99€.