Sans prévenir, SNK vs. Capcom: SVC CHAOS sort par surprise sur PC, PS4 et Switch

Le portage est désormais disponible sur Steam, mais les autres plateformes y auront droit d’ici peu de temps. Dès demain, le 22 juillet, il sera possible de retrouver ce SNK vs. Capcom: SVC CHAOS sur GOG, ainsi que sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.

Cette nouvelle version embarque les 36 combattants avec Terry Bogard, Mai Shiranui, Ryu et Chun-Li, et bien d’autres personnages issus des jeux SNK et Capcom. Qui dit portage sur les consoles modernes dit également présence obligatoire du rollback, pour stabiliser les matchs en ligne. On pourra y créer des tournois et avoir des lobbies qui peuvent accueillir jusqu’à neuf personnes. Le jeu a aussi droit à des hitbox revues et corrigées, ainsi que des modes supplémentaires classiques des portages du genre comme un mode Galerie avec plus de 80 artworks.