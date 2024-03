Abracadabra, le deckbuilder que voilà !

Annoncé en grande pompe au début du Xbox Partner Showcase de ce 6 mars donc, Sleight of hand est le premier jeu du studio néo-zélandais RiffRaff Games. Mais à la tête de ce studio se tient un certain Joshua Boggs déjà à l’œuvre en 2014 avec le puzzle-game FRAMED. L’équipe nous dévoile donc aujourd’hui son tout premier titre mélangeant occultisme et deckbuilding, dans une première cinématique prometteuse.

Sleight of hand est défini comme un jeu d’espionnage et d’infiltration très sombre, se jouant à la troisième personne au sein d’une ville brumeuse et pluvieuse, Taboo. Vous incarnez Lady Luck (ici doublée par Debi Mae West ou si vous préférez Meryl Silverburgh dans Metal Gear Solid), une ancienne détective occulte et désavouée par son clan suite à un affrontement récent dans lequel elle a perdu sa main gauche. De retour pour accomplir sa vengeance sur ses anciennes alliées, Lady Luck est de retour en ville avec un jeu de cartes maudit en main, prête à traquer toutes celles et ceux qui ont détruit sa vie passée.

Au coeur de la ville dans laquelle règnent voyous sans pouvoirs et les occultes personnages possesseurs d’une magie rituelle, dont Lady Luck, qui pourra utiliser ses nouveaux talents pour contrer ses ennemis ou encore s’évaporer dans un nuage de fumée. Mais l’infiltration sera également de la partie puisque si vous parvenez à vous faufiler discrètement derrière les hommes de mains, vous pourrez les éliminer sans avoir recours à vos cartes maudites, tout en profitant d’une pioche gratuite dans le stock de cartes. La constitution de votre deck est donc primordiale tout comme le nombre de cartes que vous décidez de transporter.

Améliorez votre deck et constituez une main parfaite pour chaque niveau proposé, chacun avec une forte rejouabilité dans une sorte de monde bas-à-sable favorisant l’expérimentation de tous les instants. Aveuglez vos ennemis, tendez des pièges, déverrouillez des caches secrètes vous permettant de trouver des chemins cachés à travers des pubs clandestins et retrouvez les anciens membres de votre cultes qui vous doivent des explications. , le tout conçu pour encourager l’expérimentation. Tenez-vous-en au subterfuge avec Glimpse pour voir les ennemis derrière les murs et aveuglez-les avec Ignorance pour passer inaperçu. Devenez une méchante sorcière en éliminant les gardes d’un seul coup avec un pistolet.

A noter que le jeu peut d’ores et déjà être placé en liste de souhait sur Steam pour vous tenir au courant des futures actualités du jeu. Pour rappel, Sleigh of hand vient d’être annoncé pour une sortie en 2025 sur PC et Xbox Series X/S avec une sortie prévue dès son lancement dans le Xbox Game Pass.