Sharakhaï – Sous les branches d’adicharas : Présentation et avis du livre de Bragelonne

Quatrième entrée de la saga Sharakhaï, Sharakhaï : Sous les branches d’adicharas est un roman écrit par Bradley Beaulieu ancré dans une licence comprenant six tomes au total ainsi que plusieurs nouvelles. Ces nouvelles servent principalement de séquelles à la série et au premier tome : Sharakhaï – Les douze rois de Sharakhaï.

C’est la maison d’édition Bragelonne qui est en charge de nous rapporter ces œuvres en France avec pour l’instant quatre livres publiés, le quatrième ouvrage étant celui dont on va parler aujourd’hui.

De façon très brève, cette épopée nous raconte l’histoire de Çeda, une combattante des arènes de Sharakhai, qui a juré de se venger des douze rois qui règnent sur la cité. Un résumé un peu plus complet a toutefois été publié par nos soins il y a quelques semaines lors de notre aperçu du troisième ouvrage. Vous pouvez retrouver l’article à ce lien.

Un tournant important pour la série

En ce début de quatrième tome, on retrouve encore une fois Çeda dans sa quête pour libérer les asirims. Les précédents tomes l’ont aidée à progresser dans sa compréhension de ces créatures esclaves des rois, mais celle-ci est désormais décidée à passer à la vitesse supérieure. Cette quête de longue haleine va alors atteindre un certain climax dans ce tome. De leur côté, Davud, Anila et Ramahd vont être pourchassés dans toute la ville par leurs gourous à savoir la reine Meryam et le roi Sukru.

Nul doute que ces personnages, qui avaient subi une évolution intéressante dans le précédent tome, nous livrent ici un périple intéressant à suivre. Comme à l’accoutumée, un nouveau protagoniste va également nous partager son aventure dans Sharakhaï : Sous les branches d’adicharas. Anila sera en effet le nouveau personnage à se réveler ici. Un point de vue un peut à part et rafraichissant du fait que les pouvoirs de la jeune fille sont pour l’instant sans équivoque dans la saga.

Ses talents de nécromancienne ont également une influence sur ses sentiments et sur sa condition et permettent, à l’instar de Brama, d’avoir une vision plus introspective du personnage loin des lourds conflits de Sharakhaï. En effet, bien que beaucoup aient été accomplis pendant les trois précédents tomes, il était jusqu’alors très peu courant de voir des répercussions directes et à grande échelle des actions de nos héros. C’est maintenant le cas, l’affaiblissement des rois a entraîné la convoitise des royaumes voisins et le désert est en proie à plusieurs conflits de grande ampleur.

Les royaumes de Miréa, de Malasan et de Qaimir ne sont plus des menaces fantômes et vont prendre part à ces batailles. On a l’impression d’assister à un tournant dans la série et à une conclusion des trois précédents tomes. Ce livre présente alors les tenants et aboutissants en introduisant cette nouvelle situation où Sharakhaï n’est plus une muraille impénétrable avec des rois aux pouvoirs absolus à sa tête.

Une histoire toujours intéressante avec quelques raccourcis

Tout ceci semble alors exaltant, et ce quatrième tome est efficace pour nous faire vivre et lire avec passion ce tournant majeur pour la série. Toutefois, avec la multiplication des intrigues et la complexité de ces dernières, on regrette que le livre adopte quelques raccourcis scénaristiques. Pour ne pas ralentir la lecture, certains passages logiques d’une intrigue, certainement jugés moins intéressants ou importants, ne sont pas abordés.

Parfois, cela peut donner l’impression d’une intrigue un peu précipitée avec des constats quelque peu dommageables comme le fait que les remparts de Marégale ne semblent plus si imposants et impénétrables. Ce qui peut attrister lorsque l’on a les évènements des deux premiers tomes en tête. On peut émettre cependant un constat totalement contraire pour le personnage de Brama dans ce quatrième tome.

En effet, les chapitres consacrés à ce personnage n’hésiteront pas à faire un peu traîner en longueur ses mésaventures, à un tel point que l’on éprouvera un plaisir moindre à retrouver les pérégrinations de ce dernier. Bien que l’on apprécie quand l’intrigue prend un rythme plus lent pour, par exemple, nous faire part de passages plus intimes des personnages, force est de constater que le contraste est ici trop grand avec les autres héros du récit qui vivent aventure sur aventure au cours de ces 606 pages.

Ces quelques désagréments mis de côté, cette nouvelle entrée ne trahit à aucun moment l’esprit de la série. Il est difficile d’être réellement déçu par ce nouvel ouvrage. Sans énoncé le fait que celui-ci présente un revirement intéressant pour la suite de l’histoire, les destins des protagonistes vont s’entremêler pour nous proposer des situations captivantes toujours amenées avec logique.

Il faut en effet reconnaître que Bradley Beaulieu arrive, dans Sharakhaï, à nous proposer beaucoup de revirements de situation sans jamais dénaturer le récit. Tout ceci mis en place avec maîtrise et on se sent captivé notamment en fin de lecture où l’action s’intensifie beaucoup.

Faut-il craquer pour Sharakhaï – Sous les branches d’adicharas ?

Le tournant présenté dans ce livre ravira sûrement les gens qui ont parcouru l’histoire jusqu’ici. Difficile de ne pas le recommander puisque celui-ci aborde la suite logique et attendue de l’histoire de Sharakhaï. Qaimir, Miréa, Malasan, les tribus du désert, tous vont avoir un rôle à jouer dans cette lutte acharnée dans le désert et Sharakhaï : Sous les branches d’adicharas sert d’introduction pour ce simili de second acte pour la série.

Il reste à savoir comment la saga va aborder ces nouveaux enjeux. On souhaite désormais en apprendre un peu plus sur les régions qui font face aux rois mais il semblerait que l’intrigue reste centrée sur Sharakhai et le Grand Shanghazi, aussi appelé la Grande Mère. Espérons que les prochains tomes se révèlent du même acabit et que les enjeux mis en place par ce quatrième ouvrage laissent place à des batailles politiques et militaires intéressantes à suivre.