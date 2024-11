Shadow vole la vedette au hérisson bleu dans la nouvelle bande-annonce du film Sonic 3

Avec même un peu de Pokémon dedans (si si)

Ce nouvel aperçu du film a beau laisser un peu plus de place à notre trio de protagonistes et au double vilain interprété par Jim Carrey, on retiendra surtout surtout la présence de Shadow, qui aidera Robotnik et son grand-père à foutre un sacré boxon sur notre bonne vieille planète bleue (et surtout au sein de la ville de Londres). Un trailer qui nous montre aussi tout le reste du casting ou presque, avec le retour de James Marsden pour aider la team Sonic.

Et si vous préférez la version française avec Malik Bentalha (on ne vous jugera pas), voici la même bande-annonce mais dans notre langue.

Rappelons que ce film Sonic 3 sortira chez nous le 25 décembre, si jamais vous ne savez pas quoi regarder durant les fêtes de fin d’année. Et après cela, d’autres films Sonic verront certainement le jour, à condition que ce troisième épisode ne se ramasse pas.