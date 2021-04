Hideo Kojima serait en discussion avec Microsoft pour son prochain titre

Voilà qui serait un une sacrée nouvelle pour l’industrie. Après avoir principalement produit des jeux publiés sur des consoles Sony, Hideo Kojima est libre comme l’air depuis qu’il a fondé Kojima Productions, et peut donc s’intéresser à d’autres plateformes comme c’était le cas avec le portage PC de Death Stranding. Et selon Jeff Grubb de VentureBeat, le créateur pourrait chercher un nouveau partenariat avec Microsoft pour son prochain titre.

Attention toutefois, toutes les informations à suivre ne sont pas encore confirmées et il ne s’agit encore que d’une rumeur.

Un jeu Kojima chez Microsoft ?

Jeff Grubb n’en n’est pas à son premier scoop, mais il convient néanmoins de prendre toutes les pincettes possibles pour ce qui va suivre. Le journaliste a réagit aux dernières rumeurs entourant le jeu Abandoned, une nouvelle exclusivité PS5 qui, selon beaucoup de personnes, était le prochain titre produit par Hideo Kojima, sous un faux nom.

Grubb a alors démenti cela, tout comme Blue Box Games, et précise alors que le créateur japonais est bien en train de plancher sur un nouveau jeu, mais que ce dernier pourrait être publié par Microsoft.

Les sources du journaliste évoquent cela, avec des discussions entre Kojima et Microsoft. Le constructeur souhaite renforcer sa position au Japon avec des créations japonaises, et Kojima est l’un des noms les plus célèbres du milieu, ce qui veut dire qu’un tel rapprochement semble logique. Il faut aussi rappeler que récemment lors d’un stream, Phil Spencer avait affiché une figurine de la mascotte Ludens de Kojima Productions derrière lui, ce qui alimente encore ces rumeurs (même si cela pourrait certainement être anecdotique).

Tout cela ne reste que des spéculations et des rumeurs à l’heure actuelle, et rien n’est confirmé. Si discussions il y a vraiment, il est aussi possible qu’elles n’aboutissent pas, tout simplement. On attend maintenant plus de détails et une réaction des intéressés.