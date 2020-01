Alors que Rugby 20 vient tout juste de sortir, son concurrent direct, Rugby Challenge, fait de nouveau parler de lui via ses réseaux sociaux. L’occasion était donc de confirmer ce que nous supposions avec l’absence de certaines équipes officielles du côté du titre d’Eko Software et Big Ben.

L’équipe d’Angleterre arrive dans Rugby Challenge 4

C’est donc ainsi que l’équipe d’Angleterre officielle a été confirmé par l’équipe en charge du jeu. Il sera donc possible cette année d’incarner le quinze de la rose dans cette simulation, quatrième épisode de la franchise, développé par les australiens de Wicked Witch Software, en charge de la série depuis le 3e épisode.

Cette information résonne avec nos suppositions dites dans notre test de Rugby 20 concernant l’absence de l’équipe officielle dans les rangs des équipes licenciée par la simulation de rugby. Nous vous invitons d’ailleurs à aller lire notre test, si vous voulez savoir ce que réserve cette première simulation de rugby de 2020.

Rugby Challenge 4 est prévu pour le moment pour 2020 sans plus de précision, tout d’abord sur PlayStation 4 et Xbox One avant de sortir sur PC.