Rolling Hamster est disponible dès aujourd’hui

Rolling Hamster est le « Et c’est disponible maintenant ! » du deuxième AG French Direct puisque l’on vient d’annoncer sa date de sortie et c’est aujourd’hui-même.

Hamtaro se met à la formule 1

Rolling Hamster est un jeu de course très particulier qui tiendrait même du party-game. En effet, il se joue à une seule touche, un peu comme les circuits de voitures électriques ce qui explique aussi l’inspiration des jeux Micromachines. Une simplicité des commandes qui lui permet d’être joué jusqu’à quatre sur un même clavier.

C’est donc un jeu parfait pour les soirées en famille ou entre amis. Les adorables hamsters se dirigent tout seuls et c’est à nous de ralentir pour éviter de sortir de la piste, ou de ne pas ralentir pour mieux pousser quelqu’un d’autre, personne ne vous jugera d’être un fin stratège mais vos victimes vous en voudront peut-être un peu.

Quinze circuits différents sont présents au lancement et d’autres arriveront par la suite via des mises à jour gratuites. Notez que chaque piste peut s’adapter à l’un des trois biomes suivants : la Vallée aux Tournesols, l’Aride Canyon et les Étendues Sous-Marines.

Il s’agit du premier jeu du studio belge Flip It qui viendra d’ailleurs faire une session en multi avec nous demain à 20h00 pour clore les streams post-présentation de cet AGFD, donc n’hésitez pas à passer nous voir sur notre live Youtube afin d’en savoir plus sur ce jeu.

Rolling Hamster est donc disponible dès aujourd’hui sur PC via Steam pour 4,99€.