Rogue Lords : incarnez le Mal dans un nouveau rogue-like

Développé par Cyanide Studio, que l’on connait pour la licence Pro Cycling Manager et Leikir Studio, Rogue Lords, un tout nouveau rogue-like, vient d’être annoncé pour l’automne 2020. Préparez-vous à incarner le Diable d’ici quelques mois sur PC et consoles !

Rogue Lords, c’est quoi ?

Dans une Nouvelle-Angleterre du XVIIème siècle plus que lugubre, vous incarnerez la figure du mal qui n’est autre que le Diable lui-même. Votre but : propager ce mal dans un monde déséquilibré par son absence. Et pour accomplir vos sombres desseins, vous pourrez compter sur des illustres légendes du mal tels que : la Dame Blanche, Bloody Mary ou bien Dracula.

Avec des combats au tour par tour, vous devrez utiliser les compétences de chacun de vos héros afin de triompher des Forces du Bien. Mais attention, en cas de défaite, la partie s’arrêtera. Camille Risoir, Directrice Artistique chez Cyanide Studio s’est exprimée sur Rogue Lords :

Rogue Lords est un jeu que nous avons imaginé il y a plusieurs années avec Jérémie Monedero, le Game Director […] Nous avons une synergie formidable avec la talentueuse équipe de Leikir Studio et nous avons hâte de vous faire découvrir notre univers diabolique

Aucune date de sortie précise n’est pour l’instant connue, juste une fenêtre de tir à l’automne 2020. Et pas de jaloux, le jeu sortira sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch !