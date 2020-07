Rogue Legacy 2 : L’accès anticipé repoussé d’un mois

Il y a un mois, les développeurs de Cellar Door Games avaient annoncé l’arrivée de Rogue Legacy 2 en accès anticipé ce 23 juillet. Hélas, le titre a besoin d’un peu plus de temps pour peaufiner son entrée en early access et il faudra patienter quatre semaines supplémentaires.

An update on the development of Rogue Legacy 2 pic.twitter.com/wjUIoEiiD4

— CellarDoorGames (@CellarDoorGames) July 16, 2020