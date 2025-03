Roadcraft : Nous avons joué à la démo, ce simulateur orienté constructeurs de l’extrême paraît-il plus accessible qu’un Mudrunner ?

Un cheminement similaire aux premiers MudRunner

Contrairement à Expeditions: A MudRunner Game, Roadcraft est bel et bien parti pour proposer une progression calquée sur les premiers MudRunner. Autrement dit, et comme nous avons pu le voir sur cette démo, le soft nous proposera des zones ouvertes avec des objectifs à remplir, contrairement aux maps un peu plus ouvertes de la précédente production du studio. Pour le moment, la formule est hélas un peu plus veillotte que la mythique franchise de Saber Interactive. Par ailleurs, il est dommage que le soft soit peu intuitif quand il s’agit de trouver, par exemple, une quelconque quête annexe à réaliser sur une des maps ouvertes.

Il y aura ainsi de quoi être relativement déçu, même si Roadcraft a l’air à première vue de proposer une bonne variété dans les objectifs de mission. S’il semble subsister quelques missions répétitives où il s’agit bêtement de livrer des véhicules d’un point A à un point B, le titre nous donne la possibilité de jouer les constructeurs chevronnés. Au choix parmi trois zones à la difficulté variable (facile, moyen, difficile), vous devez confectionner une route à base de sable et d’asphalte, réparer une tuyauterie qui a sauté, ou bien relier une station électrique à une usine de production de béton avec une câbleuse. Dans l’absolu, la simulation de Saber Interactive aura déjà le mérite de ne pas nous faire faire la même chose, ce qui est déjà un bon point.

Pour le reste, on s’interroge encore sur les autres mécaniques de jeu qui n’étaient pas accessibles dans notre démo, comme le garage, le système de levelling ou l’onglet entreprise. Si Saber Interactive se base sur l’architecture de MudRunner du côté du garage, on est preneur, car tout fonctionnait à merveille avec cette customisation des véhicules qui était complète. Concernant les autres éléments, force est d’admettre que cette démo nous met dans un flou artistique, et on espère que ces features serviront réellement au gameplay, et à nous montrer une certaine montée en puissance avec des véhicules peut être plus performants grâce au garage ou à l’embauche de personnel pour notre entreprise. Si les développeurs reprennent ce qui a été accompli dans Expéditions: A MudRunner Game tout en embellissant l’ensemble, le résultat pourrait s’avérer clinquant.

Plus accessible que MudRunner ?

Sur le gameplay, vous serez directement en terrain connu si vous avez déjà touché un tant soit peu à un MudRunner. La production de Saber Interactive nous met en face d’une simulation, avec des missions où il va falloir gérer les conditions climatiques mais également progresser à tâtons sur un terrain qui peut parfois donner du fil à retordre. Il faudra ainsi user et abuser des mécanismes de vos bolides comme le treuil pour se dépêtrer d’un terrain boueux ou de marécages, voire le différentiel pour continuer à avancer plus facilement. Grosso modo, la partie MudRunner est toujours présente, et force est de constater que la difficulté sera, à notre grand dam, toujours aussi importante, ce qui risque de rebuter les néophytes en la matière.

Cependant et on ne peut qu’être agréablement surpris, Roadcraft puisera sa force dans les différents véhicules pour mener à bien les mission. En commençant uniquement par un véhicule éclaireur dans chaque début de zone, vous déverrouillez de nouveaux véhicules en explorant les environs. Ainsi, vous aurez à disposition une câbleuse, un rouleur compresseur, un véhicule balançant de l’asphalte pour créer des routes, voire des bulldozers pour tasser le tout, ou bien des grues mobiles ou lourdes pour déblayer des objets encombrants. Il faut bien l’avouer, les véhicules sont nombreux, apportent une vraie complémentarité et sont facilement sélectionnables en passant par le menu de la carte.

Ce mélange construction et MudRunner est plaisant, et l’aspect simulation se voit dans les moindres actions à effectuer, y apportant une petite dose de challenge. Pour déposer un simple tronc d’arbre dans notre camion à benne, par exemple, il va falloir apprendre à se familiariser avec le bras de la grue. Il en va de même pour créer une route, vous devrez user d’un camion à benne rempli de sable, le déposer sur ladite route, puis le tasser avec un bulldozer et utiliser une machine pour poser l’asphalte.

Roadcraft joue la carte de la simulation de construction pure et dure jusqu’au bout, même si nous restons encore dubitatifs sur l’aspect ressources. Ceci devrait visiblement servir, par exemple, à construire des éléments comme des ponts via notre menu carte, afin de progresser plus efficacement sur la zone ouverte. Toute cette feature était limitée dans cette démo, et nous demandons à voir comment cela évoluera, comme le côté coopération qui peut s’avérer grisant. Nous n’avons pas pu le tester, évidemment, mais on se doute que le mode coopération sera fun et beaucoup plus divertissant, avec des joueurs qui pourraient effectuer des tâches différentes en simultané, afin d’offrir un gameplay fluide et vivant.

On termine par la partie graphique, qui ne convainc guère. Reprenant littéralement les assets de MudRunner, on ne peut pas dire que Saber Interactive se soit réellement foulé. Le titre accuse un retard graphique évident, avec des textures grossières pour la plupart, et parfois quelques légères saccades pas très flatteuses. Des bugs de collisions avec les textures sont toujours là comme son moteur physique qui peut parfois faire tiquer. Toutefois, on pourra lui reconnaitre une petite diversité dans ses biomes, bien que nous avons l’impression de parfois nous retrouver sur Expeditions: A MudRunner Game. Nous somme mitigés sur cet aspect, en espérant que le jeu final arrivera à nous faire changer d’avis.

Notre impression sur ce Roadcraft souffle le chaud et le froid. Bien qu’il dispose des bases déjà robustes de la franchise MudRunner, le titre semble stagner sur ses mécaniques de jeu, qui n’ont que peu bougé, et sans concrètement se révéler plus accessibles. Si l’implémentation d’une partie construction avec les nouveaux véhicules semble apporter un petit vent de fraicheur au titre, nous sommes bien forcés de constater que la formule employée à base de zones ouvertes est une régression, tout en étant avare en indications sur des potentiels objectifs annexes à remplir. Même le moteur commence à accuser son âge, avec pas mal de bugs qui semblent coller à la peau des productions du studio. En somme, cette démo nous laisse un goût d’inachevé, même si nous avons un infime espoir de retrouver d’autres mécaniques de jeu intéressantes qui peuvent sauver les meubles sur le produit fini, comme son côté coopération que nous attendons au tournant. Attendons le 20 mai prochain pour la sortie du titre sur PC, PS5 et Xbox Series, en espérant qu’il parvienne à nous faire changer d’avis.