Test Roadcraft – Plus accessible que Mudrunners, mais tout aussi exigeant

Saber Interactive n’en a pas fini avec les simulations tout-terrain. À défaut de l’appeler encore et toujours Mudrunners, le studio et éditeur lui a trouvé un petit nom : Roadcraft. Cette fois, il n’est plus question de ne livrer que des objets ou d’y faire de l’expédition. Effectivement, il faudra aussi mettre la main à la pâte, et se la jouer entreprise de BTP. À vous les nouveaux engins de chantier pour reconstruire des ponts ou des routes, et tout le tralala. Tout en gardant l’esprit des MudRunners, Roadcraft est une assez bonne pioche, surtout pour les nouveaux venus.

Conditions de test : Nous avons vadrouillé sur les diverses cartes de Roadcraft durant un peu plus de 40 heures de jeu. Nous n’avons pas fait toutes les maps à proprement parler, mais cette session de jeu était suffisante pour avoir un aperçu très global du jeu, en allant jusqu’à six maps sur les huit disponibles pour le moment. Nous avons par ailleurs joué au titre principalement en solo, faute de joueurs ayant rejoint notre partie en cours. Le titre a été testé principalement à la manette sur PC avec 32 Go de Ram, une RTX 3070 et un i5 12-400 (2.50 Ghz).

L’entreprise des constructeurs et routiers de l’extrême

S’il n’y a pas vraiment d’histoire, Roadcraft fait tout son possible pour nous immerger dans son univers. Vous commencez avec effectivement la création de votre entreprise de BTP. Ici, vous serez missionné systématiquement dans le but de reconstruire diverses usines ou bases, avec de violentes tempêtes ayant tout ravagés. Vous visiterez donc les quatre coins du monde allant de l’Afrique, à l’Europe de l’Est/ouest. Pour le reste, vous serez très souvent guidé par une dame vous donnant simplement vos objectifs à accomplir au fil de votre progression sur la carte en cours.

Indéniablement, la production de Saber Interactive reste sur les bases d’Expéditions : A MudRunner Game. À savoir, un petit côté scénarisé pas franchement désagréable certes, mais doté d’un manque de profondeur flagrant. Nous sentons des développeurs partagés sur la vision de leur jeu, et c’est peut-être cela qui les empêche d’aller au bout de leur idée, pas foncièrement mauvaise. Par ailleurs, notez que le titre ne nous propose pas moins de huit cartes différentes, où où vous resterez de manière générale plusieures heures sur une seule. Deux autres maps débarqueront par la suite via une roadmap déjà montrée par les développeurs, ce qui pourrait bien gonfler considérablement sa durée de vie, déjà immense (on parle de pas moins de pratiquement 100 heures pour tout faire).

Dans le côté purement création de l’entreprise, on ne peut pas dire qu’il y ait un super niveau de détail hélas. Outre le fait de pouvoir choisir le nom de son entreprise, voire la couleur de son logo, il n’y a rien de plus que l’on puisse faire. La personnalisation est inexistante, au même titre que pour les véhicules. Si le garage permet logiquement d’y entreposer et d’acheter les véhicules via l’onglet boutique, c’est tout ce que vous pourrez vraiment faire. Certes, il sera tout à faire possible d’y voir ses divers bolides ou bien y faire quelques interactions avec mais dans l’absolu, vous ne pourrez même pas customiser vos différents engins de travaux.

On est donc très loin des précédents MudRunner qui, eux, parvenaient à nous donner cette liberté sur cet aspect, bien trop simpliste et rudimentaire sur Roadcraft. Toutefois, et il faut le reconnaitre, le titre puise quand même sa force dans le nombre de véhicules que vous pourrez piloter pour mener à bien vos missions. Si nous doutons un peu sur les différentes marques de véhicules qui nous ont l’air un poil fictives pour certaines, force est d’admettre que l’on retrouve une belle variété. D’une dessoucheuse, en passant par un finisseur voir le fameux bulldozer et camion-bennes, la diversité est au rendez-vous en matière de tas de ferraille à piloter, qui s’offre même des hybrides tout à fait intéréssants.

Roadcraft, ou du MudRunner en plus simple, mais encore exigeant

Sans la moindre surprise, attendez-vous à être en terrain connu sur le gameplay de Roadcraft. Si vous avez déjà joué aux précédents titres comme SnowRunner ou Expeditions: A MudRunner Game, la production de Saber Interactive reprend les bases laissées par ses ainés. Autrement dit, la progression va se faire par cartes ouvertes. Le tout, avec une tripotée d’objectifs principaux, secondaires et des itinéraires représentant l’une des nouveautés du soft (on y revient plus tard). Il est par ailleurs possible, via le menu de la map en cours de jeu, de passer d’un véhicule à un autre instantanément si vous l’avez déployé avant.

Concernant la conduite du soft, le feeling est quasiment le même qu’avec les précédents volets. Le titre se voulant réaliste, Roadcraft proposera inévitablement une progression lente et une conduite la plus réaliste possible. Une chose qui pourrait peut-être rebuter les néophytes en la matière, bien que cela soit plus permissif. Sachez qu’il faudra toujours compter sur les bonnes vieilles routes boueuses où il sera obligatoire de soigneusement esquiver lors de notre périple, afin d’éviter de se retrouver coincé.

Pour ce faire, il y aura évidemment à activer sur nos bolides des éléments comme le bloc de différentiel, dans le but de devoir se sortir de ce pétrin. D’ailleurs, ce nouvel opus accentue comme évoqué plus haut ce côté accessible, avec des routes beaucoup plus simples que par le passé. L’absence de localisation des dégâts est aussi bienvenue, que les nouveaux venus ne jettent pas l’éponge trop rapidement et se sentent poussés des ailes dans la réalisation de leur objectif sur chaque maps.

Vous l’aurez compris, Roadcraft parait moins difficile, mais conserve toutefois son aspect simulation. Le soft marque des points avec de nouveaux véhcules très cool soit une machine pouvant tronçonner les arbres, les dessoucheuses, voire le câblier. On retrouvera aussi des variantes d’engins de travaux avec des camion-bennes/mini-grue pour transporter diverses ressources, mais aussi d’autres bolides alternatifs avec des pelles de bulldozer. Autant dire que Saber Interactive n’a pas lésiné sur le nombre de véhicules dans sa production, avec également l’apparition de finisseur transportant de l’asphalte pour les routes, qui sera le cœur central du jeu.

D’ailleurs, pour ce qui est des objectifs, la production de Saber Interactive a tenté de se diversifier, sans faire non plus des miracles. Si le début est grisant avec des missions diversifiées comme utiliser un câblier pour relier une usine d’un point A à B, ou encore virer des objets d’une zone, le jeu deviendra vite répétitif. La faute à des cartes qui, si elles sont différentes et nous fait voir du pays, ces dernières nous fera systématiquement faire les mêmes choses. En dehors de ce que nous avons cité comme objectifs, vous devrez de plus livrer des objets, explorer la map avec un véhicule éclaireur, voire réparer de la tuyauterie.

Tout ceci tourne en rond peu importe la carte, mais notez qu’il y a cependant des objectifs annexes à accomplir. Ces derniers ont quand même une importance, dans la mesure où cela va aider à la progression. Réaliser certaines missions secondaires va vous apporter des ressources supplémentaires en récompenses ou à défaut, vous débloquer une nouvelle base. En effet, cela vous permettra d’y téléporter ainsi votre véhicule à cet endroit et ainsi, vous épargner quelques longs trajets pénibles. Tout ce côté organique est donc ultra plaisant, et permet de varier les plaisirs tout en tentant d’atténuer une répétivité trop grandissante passé quelques heures.

Acheter des véhicules, construire des ponts… un quotidien à faire seul ou avec des amis

La boucle de gameplay finit donc par un peu s’essouffler, et à devenir véritablement lassante en solo. Toutefois, les itinéraires que nous avons cités un peu plus haut, offrent un petit challenge bien plaisant. Pour reconstruire diverses usines dévastées par une grosse tempête d’ouragan ou de sable, vous devrez dessiner un itinéraire pour les véhicules devant amener des ressources à bon port. Une fois cela fait, vous pouvez envoyer les véhicules, et suivre leur chemin en direct. Et s’il y a des couacs, deux options s’offrent à vous : trouver un autre chemin plus sûr, ou bien retaper la route boueuse empêchant les automobiles d’avancer correctement. On retrouve ici un aspect stratégique, et vous serez le seul à pouvoir faire avancer vos tas de ferrailles en faisant en sorte qu’ils arrivent à destination.

Cet élément de gameplay est franchement grisant, comme les infrastructures que l’on peut construire. En effet, il n’est pas rare dans chaque map d’y voir des ponts cassés. Du coup, vous serez à même, via le menu de la map, d’avoir cette faculté de fabriquer votre pont. Vous aurez, en fonction de vos ressources (bois, béton, poutre d’acier…), le pouvoir de confectionner des ponts. Pour ensuite le construire, vous devrez livrer les ressources au pied des ponts, ce qui le construira instantanément. Cette feature de gameplay est pour le moins plaisante au début, mais terriblement limité dans l’exécution, ce qui est fort dommage.

Même si le garage est hélas restreint en matière de personnalisation, vous pouvez néanmoins toujours acheter de nouveaux véhicules via les boutiques. En effet, il faut savoir que vous obtenez au début des véhicules rouillés. Ils sont pilotables, mais n’ont pas des statistiques de dingue en matière d’adhérence, de mobilité voire de poids. C’est pourquoi vous aurez via la section boutique, la possibilité d’acheter des véhicules de meilleures factures, et ayant forcément de bien meilleures stats. Soit un élément très important à prendre en compte pour mener à bien vos missions, d’autant qu’il y a pas mal de bolides hybrides qui pourront vous faciliter la tâche.

Pour le reste, son mode coopération apportera une éclaircie dans le côté lassitude ressenti dans le mode solo. À l’aide de quatre joueurs au maximum, vous serez plus à même de vous entraider dans l’exécution des tâches, dont la construction des routes avec quatre véhicules différents. Construire des routes est d’ailleurs extrêmement satisfaisant, au même titre que cet aspect entraide entre joueurs, où vous pourrez justement peut-être avancer plus facilement sur chaque carte.

Un gap graphique intéressant, avec ses limitations

La production de Saber Interactive obtient aussi un habillage graphique plus clinquant que par le passé. Si Expéditions : A MudRunner Game était déjà beau sans non plus nous faire baver, force est d’admettre que Roadcraft arrive à être joli par moment. En plus d’une météo dynamique qui fait quand même son petit effet, la plupart des effets visuels, voire des textures de bonne qualité, font du titre l’un des plus beaux de la licence. Ce ne sera pas une claque entendons-nous bien, mais il faut admettre que visuellement, le titre s’en sort très bien.

Cela dit, le jeu a encore pas mal d’écueils à son actif. Que ce soit dans sa physique surréaliste, quelques bugs qui ont de quoi nous faire sortir de nos gonds, voire son optimisation pas totalement bien ficelée à certains moments, la simulation de Saber Interactive n’en sort pas super bien loti. Le bât qui blesse proviendra de ces petits détails, et il est regrettable que la météo dynamique n’ait hélas, qu’assez peu d’impact sur le gameplay. Toutefois, nous serons bien d’accord sur le fait que la diversité des maps en matière d’environnement, constituera l’un des points forts de Roadcraft.

Doit-on vraiment parler à nouveau de la bande-son de Roadcraft ? Pour être clair et limpide, rien n’a changé depuis les débuts des MudRunner. Nous restons à mi-chemin entre des musiques country/rock, avec souvent quelques notes qui se courent après. Rien de transcendant finalement, car la plupart des thèmes musicaux ne rythment en aucun cas le titre comme il faut. Nous retiendrons au moins les doublages du jeu, correct, mais manquant cruellement d’âme. Un peu comme tout le jeu tout entier dénué de vie, nous faisant presque penser que nous sommes seul au monde.