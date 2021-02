RICO London : La suite de RICO va revenir défoncer des portes sur PC et consoles

Plus de deux ans après la sortie de RICO, un FPS pétri de bonnes idées mais pas franchement palpitant sur la longueur, voilà que sa suite, RICO london, vient de s’annoncer tranquillement. Et pour nous montrer à quel point ce second opus a fait des efforts, le bougre s’offre un premier trailer.

Enfoncer des portes dans un bullet time stylé, telle est la devise de RICO London

Dans une ambiance encore plus cel-shading que son aîné, RICO London nous fera visiter cette fois-ci un londres made in 1999 pendant le réveillon. Et comme nous l’indique cette première vidéo d’annonce de RICO London, vous y incarnerez la détective et inspectrice Redfern qui devra mettre à mal un gang de trafiquant d’armes dans un haut building de plusieurs étages.

Il faudra en somme monter plusieurs étages et défoncer diverses portes et vaporiser tous les ennemis avec un bullet time aussi stylé que le premier opus. En sus, le titre sera aussi jouable en coopération en local en écran splitté comme en ligne. RICO London aura également à son actif de nouvelles armes, la possibilité de personnaliser votre équipement, mais aussi d’upgrader les compétences de votre protagoniste.

RICO London est aussi visuellement un chouia plus flatteur pour la rétine dans son aspect cel-shading et bande-dessinée qui n’est pas sans rappeler un certain XIII – le jeu de 2003 évidemment, surtout pas le remake -. Il n’y a plus qu’à croiser les doigts pour que le soft édité par Numskull Games et toujours développé par Ground Shatter propose plus de contenu et soit plus fun à jouer que son prédécesseur.

Pour l’heure, RICO London n’a pas de date de sortie mais devrait arriver bientôt sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.