RICO London

Rico London est un FPS coopératif développé par le studio Ground Shatter et édité par Numskull games. Il s'agit de la suite du Rico de 2019. Comme ce dernier, il prend une direction très cinématographique et prend place cette fois-ci à Londres durant le réveillon de l'année 1999. Le but sera de flinguer de nombreux gangs et autres criminels, seul ou en coopération, dans des environnements générés de manière procédurale.