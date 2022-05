Resistance: Retribution pourrait faire son retour sur PS4 et PS5

L’organisme de classification coréen est aujourd’hui une excellente source pour savoir ce qui se trame du côté de chez PlayStation. Plus tôt dans le journée, on vous parlait du listing de God of War Ragnarok sur le site de l’organisme, laissant alors penser qu’une annonce de date de sortie était toute proche, et c’est maintenant Resistance: Retribution qui apparait sur le site, comme l’indique Gematsu. Oui, le jeu sorti sur PSP en 2009.

Un retour dans le PlayStation Plus ?

Ce titre est un spin-off de la série Resistance de Bend Studios, qui avait notamment une compatibilité avec Resistance 2 sur PS3. Il pourrait bien faire son retour très prochainement, puisque le site coréen indique des versions PS4 et PS5.

N’attendez cependant pas de remasters, il est fort probable que tout cela soit en lien avec le PlayStation Plus et son catalogue accessible via le palier Premium, qui propose tout un tas de jeux venus d’autres générations. Il faut donc s’attendre à ce que Resistance: Retribution fasse son entrée dans le service très prochainement, peut-être d’ici le lancement européen de ce nouveau PlayStation Plus.