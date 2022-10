Accueil » Actualités » Resident Evil Code Veronica : Un remake est-il possible ? Pas selon le producteur de la série

On le sait, Capcom adore faire des remakes, surtout avec la licence Resident Evil. Resident Evil 4 Remake était au cœur du Resident Evil Showcase hier, et le titre a su impressionner les fans avec ses premiers extraits de gameplay. Alors forcément, la communauté en vient à désirer des remakes pour les jeux les plus plébiscités de la saga, à commencer par Resident Evil Code Veronica. Peut-on espérer que Capcom en produise un prochainement ? Visiblement, ce n’est pas dans les plans.

Rien n’est prévu, pour l’instant

Offrir un remake à Resident Evil Code Veronica ne semble pas être la priorité de Capcom. C’est le producteur de la série, Yoshiaki Hirabayashi, qui l’affirme chez Noisy Pixel, en déclarant que pour l’instant, toute l’attention des équipes est portée sur Resident Evil 4 Remake, et qu’aucun plan n’est prévu pour un remake de Resident Evil Code Veronica. Il indique néanmoins que si l’opportunité se présente, alors cela restera à voir.

Ce n’est donc pas demain que vous verrez un remake de cet épisode en particulier, mais on se doute que si Resident Evil 4 Remake fonctionne aussi bien que celui du deuxième et celui du troisième épisode, l’éditeur ira chercher d’autres opus à dépoussiérer. Reste à savoir si Resident Evil Code Veronica sera sur la short-list ou non.