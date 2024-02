« Culture générale niveau 1 » est le 19e examen de la liste de l’école professionnelle d’Ounabara, le mini-jeu culturel de Like a Dragon Infinite Wealth. L’épreuve est disponible en cas d’obtention du diplôme « Culture générale niveau 2 » et les frais d’entrée s’élèvent à 500,00$. Un bonus de +60 en Charisme, en Gentillesse et en Intelligence est attribué en cas de réussite.