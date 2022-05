Redout 2 : Le jeu de course arcade futuriste façon WipEout sortira le 26 mai sur PC et consoles

Annoncé fin 2021, Redout 2, nouvel épisode de la franchise Redout lancée en 2016 et qui a eu droit à un opus centré sur les combats spatiaux l’an dernier avec Redout : Space Assault, va très bientôt agiter le drapeau vert. Toujours développé par 34BigThings mais édité cette fois par Saber Interactive, le jeu de course arcade futuriste façon WipEout sortira le 26 mai prochain sur PC via Steam et l’Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

Enfin le digne successeur de la licence WipEout ?

Au cas où vous seriez passé à côté de ce titre, celui-ci nous invite à participer à des courses à très grande vitesse à travers 36 tracés répartis sur les terres désolées dystopiques d’une Terre à moitié abandonnée, le tout porté par une bande-son électronique incluant des musiques de Giorgio Moroder, Zardonic ou encore Dance with the Dead.

Se présentant comme « le plus grand jeu de course anti-gravité », il promet notamment d’intégrer un gameplay intuitif, une Carrière complète constituée d’une centaine d’événements variés (compétitions en arène, contre-la-montre, élimination…), un multijoueur compétitif en ligne pouvant accueillir jusqu’à 12 joueurs/joueuses dans une même partie, un système de personnalisation de notre vaisseau poussé ainsi qu’un mode photo.

Rendez-vous d’ici trois semaines pour poser les mains sur Redout 2, en espérant qu’il surpasse son prédécesseur mais aussi un certain PACER.