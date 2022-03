Razer renforce sa gamme console avec des manettes et des casques next-gen

On connait aujourd’hui principalement la marque Razer pour son expertise dans le domaine de l’équipement qui entoure le PC. C’est le cas des souris, des claviers, ou encore des chaises de bureau, qui sont de plus en plus à la pointe du confort, notamment via la gamme eSport de l’entreprise. Mais Razer couvre désormais tout le spectre du jeu vidéo, avec des produits adressés aux joueuses et joueurs consoles, désireux de pouvoir mettre la main sur de l’équipement de bonne facture, autre que celui fournit par Microsoft ou Sony. Et cela passe aussi bien par des manettes que par des casques plus confortables.

La Razer Wolverine V2, une manette pro qui assure confort et adaptabilité

Quand bien même la manette Xbox Series est reconnue à travers le monde pour son excellente prise en main, certaines personnes aiment avoir une manette qu’ils peuvent personnaliser et qui offre plus d’options pour mieux s’adapter à certains types de jeux bien spécifiques. C’est pourquoi Razer propose sa Razer Wolverine V2 Chroma, aussi bien compatible avec les consoles Xbox qu’avec le PC, pour les allergiques au combo clavier-souris, peu pratique sur des jeux d’action ou de combat.

Cette manette Razer Wolverine V2 Chroma a l’avantage de proposer un temps de réponse très court, avec un temps de latence bien moins élevé que les manettes traditionnelles. Si vous recherchez de la précision, et souhaitez ne pas à avoir à blâmer votre manette pour un échec, c’est ce qu’il vous faut.

Avec une manette haut de gamme de la sorte, on s’attend forcément à ce qu’elle s’adapte à toutes les envies, et la Razer V2 Wolverine Chroma ne déçoit pas. En plus de ses quatre gâchettes supplémentaires, idéales pour paramétrer des actions en plus, notamment si l’on joue à des jeux traditionnellement orientés vers le jeu PC (comme des MMO, à la Lost Ark ou Final Fantasy XIV), elle dispose de deux boutons poussoirs eux aussi configurables grâce à l’application Razer Controller, vous donnant accès à un panneau de configuration complet.

Les sticks ne sont pas en reste avec des capuchons différents, pour mieux répondre aux besoins de précisions, ou de vitesse. Par ailleurs, les gâchettes disposent d’un mode sensible pour que l’appui soit plus réactif, ce qui est notamment nécessaire pour les jeux de tir, tandis que la sensibilité au minimum permettra de mieux doser votre appui, comme sur des jeux des courses, par exemple.

Tout cela est servi par un confort et une ergonomie plus travaillée que jamais, avec un look qui peut s’adapter à vos goûts grâces aux effets de lumières RGB, mais aussi aux deux coloris de la manette, noir et blanc.

Le Razer Kaira, un casque taillé pour la PS5

En plus d’avoir une bonne manette, il est important de bien s’immerger dans le feu de l’action grâce à un bon casque vissé sur les oreilles. A l’heure actuelle, peu de constructeurs possèdent une alternative viable au casque de Sony sur PlayStation 5. Le constructeur singapourien l’a bien compris.

Razer a donc récemment lancé son casque Kaira, au design évoquant celui de la console et de la manette DualSense afin d’en faire l’accessoire idéal pour votre PS5. Doté de la technologie Razer HyperSense, ce casque offre un rendu sensoriel riche et réaliste, permettant alors de mieux repérer les sons dans l’espace. De plus, la technologie SmartSwitch permet de switcher facilement entre les appareils 2,4 GHz et les appareils Bluetooth, ce qui veut dire que ce Razer Kaira sera aussi un compagnon de choix pour le mobile.

Une version Kaira Pro est également disponible, pour un son encore plus clair et un poids léger qui assurera du confort même sur de longues périodes. Le casque a aussi droit à un micro détachable qui élimine tous les bruits environnementaux pour se focaliser uniquement sur votre voix.

Avec ces produits, Razer prouve plus que jamais son expertise et se place comme l’un des leaders de l’équipementier, aussi bien sur PC que sur consoles. Ces nouveautés donnent ainsi plus de choix aux joueurs et joueuses tout en assurant une qualité qui est toujours au rendez-vous, avec des technologies de dernière génération qui offrent une précision sans faille.