Razer dévoile ses nouveautés à l’occasion du CES 2025 dont une chaise gaming équipée d’un système de chauffage et de refroidissement

Un nouveau projet fou

Chaque année, Razer s’amuse à se démarquer en proposant l’innovation auquel personne n’a pensé auparavant. L’année dernière, nous avions eu droit à un concept de coussin gaming proposant des retours haptiques HD. En 2025, Razer nous présente le projet Arielle, une chaise gaming équipée d’un système intégré de chauffage et de refroidissement. Conçue pour garantir un confort optimal, elle intègre une ventilation sans pales et des radiateurs PTC pour ajuster la température en temps réel, que ce soit pour se rafraîchir ou se réchauffer. Cet équipement s’inscrit dans la lignée du Razer Fujin Pro, avec une ergonomie pensée pour les longues sessions de jeu.

Dans le domaine des assistants virtuels, Razer a également présenté Ava, un coach esport propulsé par l’intelligence artificielle. Ava analyse les parties en temps réel, optimise les configurations matérielles et propose des stratégies personnalisées pour améliorer les performances des joueurs, qu’ils soient amateurs ou professionnels. A voir si cela vous permettra de progresser dans le ladder de League of Legends ou Call of Duty.

Le Razer Blade 16 équipée d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5090

Le nouveau Razer Blade 16 se distingue par un design plus fin que ses prédécesseurs et des caractéristiques techniques renforcées. Équipé d’un processeur AMD Ryzen AI 9 et d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5090, cet ordinateur portable vise à offrir des performances élevées pour les jeux AAA et les applications graphiques. Son écran OLED QHD+ à 240 Hz et son clavier redessiné sont pensés pour améliorer l’expérience.

Razer a également introduit la fonctionnalité PC Remote Play, permettant de jouer à des titres PC sur des appareils mobiles grâce à une diffusion haute résolution via la manette Razer Kishi Ultra. Intégrée à l’application Razer Nexus, cette solution vise à rendre les jeux plus accessibles tout en maintenant un haut niveau de qualité visuelle.

Des accessoires et des lumières

Dans le domaine des accessoires, le Razer Monitor Stand Chroma offre une solution ergonomique pour surélever les écrans, avec des options de connectivité et des éclairages RGB. Les nouvelles Aether Standing Light Bars enrichissent la gamme d’éclairage connectée de Razer en proposant des effets lumineux pilotés via l’application Gamer Room, compatibles avec d’autres équipements connectés. Dans la même veine, vous avons aussi le Razer Handheld Dock Chroma qui est une station d’accueil, similaire à la Switch, pour les tablettes et les consoles portables style SteamDeck. Vous pourrez ainsi charger votre appareil et jouer sur un plus grand écran.

Razer met également à jour sa chaise gaming avec la Razer Iskur V2 X. Elle reprend les caractéristiques phares de la Razer Iskur V2 (que nous avons d’ailleurs pu tester avant sa sortie), notamment un support lombaire intégré, des coussins en mousse haute densité et un dossier inclinable jusqu’à 152 degrés.

Enfin, Razer a détaillé les avancées de son écosystème dédié à l’immersion, combinant la technologie Chroma RGB, des retours haptiques et le THX Spatial Audio. Ces technologies, déjà intégrées dans plusieurs produits, sont conçues pour créer un environnement de jeu plus immersif en stimulant à la fois la vue, l’ouïe et le toucher.

Disponibilité et prix

Voici les dates de sorties, de précommandes et des prix des différents produits :