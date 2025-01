Test Razer Iskur V2 X : Une chaise gaming moins chère et presque aussi confortable que l’Iskur V2

Razer est devenu une référence aux yeux d’une partie du public depuis sa création dans les années 2000. PC portables, souris, claviers, casques, microphones, chaises… la marque singapourienne a réussi à s’imposer dans de nombreux secteurs, essentiellement dans le but de combler les fans de produits et accessoires gaming en tous genres. Soucieuse de conserver son excellente renommée acquise à l’international, elle se présente au CES 2025 de Los Angeles (États-Unis), le plus grand salon au monde consacré aux dernières innovations technologiques, avec plusieurs nouveautés, dont une version inédite de son siège Iskur V2 commercialisé depuis environ un an. Sobrement intitulée Iskur V2 X, elle souhaite nous offrir un niveau de qualité inspiré de celui de sa grande sœur, tout en cherchant à être plus abordable sur le plan tarifaire. Un fauteuil qui semble plutôt attrayant sur le papier mais est-il réellement convaincant et agréable à utiliser ? Globalement, oui mais à condition d’accepter de faire quelques concessions en matière de confort et de personnalisation.

Conditions de test : Nous avons pu essayer ce siège pendant environ deux semaines grâce à un exemplaire fourni par la firme asiatique, dans le cadre de sessions courtes et longues et aussi bien pour travailler que jouer ou se détendre. Notez que le point de vue exposé dans cet article est celui d’une personne testant ce type de produits pour la première fois.

Packaging et montage

Sans surprise, le Razer Iskur V2 X doit être déballé et monté avant de pouvoir être utilisé. L’occasion de constater que son packaging est d’excellente qualité et très solide, ceci afin que le siège soit livré dans les meilleures conditions possibles. Toutefois, ce choix a également pour conséquence de nous laisser avec un colis particulièrement lourd, massif, et surtout totalement dépourvu de poignées ou équivalents entre les mains. A moins d’être sûr de posséder la force nécessaire, nous vous conseillons donc de vous y mettre à deux, au minimum, pour le déplacer en toute sécurité.

Une fois ouvert, nous avons procédé à un petit inventaire de ce que le carton contenait, ce qui nous a permis de vérifier que toutes les pièces promises étaient bien présentes. Roulettes, dossier, base, vis de serrage… il ne manquait rien à l’intérieur. Une paire de gants étaient même incluse dans la boite au cas où nous n’en posséderions pas. Pratique pour nous éviter de devoir procéder à un assemblage à mains nues.

Puis, nous nous sommes attaqués au montage du fauteuil, toujours à deux et malgré le fait que ce ne soit pas obligatoire puisque cette tâche peut être réalisée seul. En effet, grâce à des instructions suffisamment claires et détaillées à suivre, cette phase ne nous demande pas beaucoup d’efforts. Certes, s’assurer de fixer correctement les roulettes demande une certaine force mais, à part ça, nous n’avons pas de véritables critiques à formuler sur la partie assemblage. En trente minutes, notre siège était prêt à l’emploi.

Design et finition

Disponible uniquement dans un coloris noir au lancement (avec quelques touches de vert au niveau des coutures et des logos), ce qui ne conviendra peut-être pas à tout le monde, le Razer Iskur V2 X fait visuellement bonne figure et se fond naturellement dans notre environnement de travail, de détente et de jeu. Sincèrement, nous sommes très clients de son design qui se veut sobre en toutes circonstances. Bien qu’il dégage forcément quelque chose de plus imposant et impressionnant qu’une chaise de bureau standard, nous ne nous sentons jamais oppressés par sa présence contrairement à d’autres modèles qui s’inspirent encore trop des profils type sièges baquets.

Concernant la finition, cette déclinaison s’inspire de sa grande sœur, tout en étant dotée de ses propres spécificités. Autrement dit, une fabrication de qualité est au rendez-vous mais des concessions ont forcément été faites pour s’assurer de cibler un plus large public sur le plan financier. Par exemple, nous constatons l’intégration de davantage de matériaux plastiques, notamment au niveau des supports des accoudoirs, et le revêtement du dossier n’est disponible qu’en tissu. Des choix de conception compréhensibles pour un produit n’étant pas destiné au marché du haut de gamme à l’image de l’Iskur V2.

Confort et solidité

Côté assise, le Razer Iskur V2 X est un modèle qui n’a pas à rougir de sa grande sœur. Pensé pour un large panel de gabarits différents dans sa conception, ses coussins en mousse haute densité rembourrés sont un plaisir pour nos fesses. De plus, le soutien lombaire intégral qu’il prodigue est particulièrement agréable pour notre dos, et ce alors qu’il ne bénéficie pas de la fameuse technologie 6D ajustable qui demeure donc une exclusivité destinée au V2 standard. Les accoudoirs, eux, ne sont pas en 4D mais en 2D, à savoir réglables uniquement de haut en bas et de l’intérieur vers l’extérieur. Quant à l’appuie-tête, il est tout bonnement absent car vendu en option.

Si certains consommateurs et certaines consommatrices regretteront assurément cette légère perte de confort et de personnalisation, cela n’a rien de véritablement surprenant pour un produit tarifé à moins de 300€. De notre point de vue, cela ne vient même quasiment pas entacher notre plaisir d’utilisation, les quelques fonctionnalités absentes répertoriées précédemment faisant davantage office d’ajouts sympathiques qu’indispensables. Tout dépend des caractéristiques dont vous souhaitez absolument profiter ou pas lors de l’achat d’un fauteuil gaming.

Autre précision intéressante, le siège possède un angle d’inclinaison maximum de 152 degrés comme son grand frère. Malheureusement, nous ne nous sommes pas sentis complètement à l’aise dans cette position, la faute à une impression d’instabilité à peine perceptible au niveau de la base de la chaise. Par précaution, nous vous conseillons donc de prendre un peu de marge si vous souhaitez vous mettre dans une posture « allongée » (pour faire une micro-sieste par exemple). Faites également attention en maniant le levier situé à votre droite car le retour automatique du dossier peut être assez brutal.

Pour le reste, il n’y a ni éloges, ni critiques supplémentaires à formuler. Nous sommes satisfaits de ce que cet article propose dans l’ensemble et les divers réglages disponibles requièrent seulement quelques minutes de notre temps pour être compris et maîtrisés.

Description du produit