Raid: Shadow Legends va lui aussi avoir droit à son adaptation animée

Connaissez-vous Raid: Shadow Legends ? Sans doute, tant le jeu est l’objet de nombreuses vidéos sponsorisées au point d’en devenir un meme. Visiblement, cette campagne marketing paye puisque le titre est aujourd’hui l’un des jeux mobiles les plus connus, au point de devenir aujourd’hui une licence qui intéresse aussi le monde du petit écran, ou du moins celui de YouTube. The Hollywood Reporter nous apprend que le jeu de Plarium Games va lui aussi être adaptée en série animée, comme tant d’autres avant lui, à l’image de League of Legends avec la série Arcane.

Bientôt des sponsos pour la série

Du jeu mobile à succès à la série TV, il n’y a qu’un pas que Raid: Shadow Legends vient de franchir. Le jeu va être adapté en une série animée de 10 épisodes, nommée Raid: Call of the Arbiter, qui sera publiée sur directement sur YouTube. Elle arrive d’ailleurs plus vite qu’on ne le pense puisque le premier épisode sera diffusé le 18 mai, suivi d’un épisode par semaine.

Et ce n’est pas n’importe qui s’occupe du projet puisqu’il est géré par Eric Rollman, ancien président de la division télévision et animation de Marvel, tandis que Jay Oliva officie en tant que showrunner après avoir réalisé des films animés comme The Dark Knight Returns.

Un premier teaser nous est offert aujourd’hui et nous montre quelques-uns des personnages connus de cet univers. Rendez-vous en mai prochain pour savoir si la série est un succès.